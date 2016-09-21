海嘯警報試放 不實施人車管制

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澎湖縣警察局今天上午10時10分實施「國家防災日海嘯警報試放」，不實施人員疏散避難及交通管制，民眾一切作息保持常態。

澎湖縣警局表示，內政部警政署配合行政院105年國家防災日活動，今天上午10時10分至20分實施警報施放。

縣警局馬公分局不實施人員疏散避難及交通管制，民眾一切作息保持常態。分局長丘立誠率業務組組長吳仁瑞、啟明所長蔡神四等人針對人潮易聚集之中正商圈、馬公港旅客服務中心等路段，加強宣導，藉由遠地海嘯緊急警報及解除海嘯警報試放，期使民眾能熟悉海嘯警報。

澎湖縣警局表示，此次警報發放，以測試警報系統為主，不實施人員疏散避難及交通管制，民眾一切作息保持常態。1050921

(中央社)