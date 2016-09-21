越南亞洲女排錦標賽 中華隊第5名

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在越南舉行的第5屆亞洲女子排球錦標賽昨天落幕，中華隊得到第5名，中國、哈薩克與泰國隊分居前3名。

第5屆亞洲女子排球錦標賽14日至20日在越南永福省（Vinh Phuc）體育館舉行，共有中國、日本、南韓、泰國、哈薩克、伊朗、越南與中華隊參加。

中華隊最後一場賽事於昨天對戰伊朗隊，結果以25：21、25：21、23：25與25：22，3比1打敗對手，獲得第5名。1050921

(中央社)