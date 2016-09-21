「狼來了」喊多成真！布裘「被離婚」N次真切了
布萊德彼特與裘莉自從2012年訂婚後，分手傳言不斷，兩人還曾為此告媒體，並獲得勝訴！可這並未減弱媒體對這對愛侶婚姻狀況的窺探，多家媒體都曾在不同時間爆出兩人婚姻出現危機，而布裘卻是力證一家人沒問題，沒想到這回就如同「狼來了」的故事一樣，喊久了成真，兩人2年婚宣告玩完。
布裘2004年因電影《史密斯夫婦》結緣，當時小布因和珍妮佛安妮斯頓仍是夫妻，裘莉成為小三眾所皆知。事後珍妮佛對外表示終止婚姻關係，裘莉便證實懷有身孕，接連生下夏蘿、諾克斯以及薇薇安等三位子女。
兩人也在2012年訂婚，裘莉小三變正宮，但兩人的感情屢被報導岌岌可危，夫妻倆當年還曾為此告媒體獲得勝訴。2015年6月，《In Touch》以封面報導兩人婚姻瀕臨邊緣，可仍遭否認，怎知同年12月，《國家詢問報》也稱裘莉拍片搭上帥氣男工作人員，讓小布驚覺很不妥，雙方又吵得不可開交有意離婚。
今年6月，八卦雜誌《OK!》就以斗大的標題寫著「四億美元的離婚！」關心兩人誰會得到小孩扶養權，更指小布厭倦每晚看著裘莉酗酒、抽菸，加上她又吃得少，小布累了。
直到今年7月，《STAR》雜誌又斬釘截鐵表示布裘正在準備離婚，不僅稱這次是真的，還指女方已找好律師，逼得小布也只好求助法律團隊，準備釐清財產與子女扶養權的問題。
裘莉與小布屢次被傳離婚，但都遭兩人直接或間接否認，小倆口最後一次現身在鏡頭前是今年7月12日，兩人帶著雙胞胎諾克斯與薇薇安在洛杉磯用餐，並歡度兩人的8歲生日，沒想到事隔2個月後，「布裘」正式宣布離婚。
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(中時電子報)
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