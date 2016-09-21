貴氣不減! 元大董娘杜麗莊 中秋放假離獄逍遙74小時

元大董娘杜麗莊於2014年08月06日入監服刑，今年9月15日獲准返家過中秋與家人團圓。（本報系資料照）

元大集團創辦人馬志玲及杜麗莊夫婦因背信案，遭判刑7年4月，杜麗莊已於2014年08月6日報到入監，她入獄服刑時落淚表示「我們馬家沒有做不該做的事，馬家人可以冤枉坐牢，但心中坦蕩。」不過9月15日卻被媒體拍到因在台中女子外役監服刑表現良好，獲准返家過3天中秋，期間還腳踏名鞋手提13萬名牌包陪婆婆逛街，與一般受刑人相比實在是大相逕庭。

杜麗莊於2014年8月6日入監服刑，在北檢報到時她曾發表公開信哽咽地表示「馬家人冤枉坐牢，但心中坦蕩，馬家絕不是侵占股東權益的那種人。」杜麗莊原在龍潭女監服刑，後來移監台中女子監獄外役分監擔任環保清潔工作，由於服刑期間表現良好，獲准於中秋連假期間返家探視家人3天。

相較於一般受刑人苦悶蹲苦牢，杜麗莊卻逍遙過中秋。據今日出刊的《壹週刊》報導，上周四（9月14日）台中女子監獄外役分監外聚集了許多人來接可返家探親的受刑人，其中一個理著平頭男生特別受矚，正是元大人壽副董事長、元大馬家二少馬維辰。

馬維辰接到杜麗莊前因不耐久候，在停車場的馬路旁逕自抽起菸來，或許是久未見到母親，他和司機都顯得有點焦慮。當天11點不到，台中女子監獄外役分監就讓女受刑人出獄返家，馬維辰難掩欣喜之情趕緊上前摟著母親上車及奔高鐵台中烏日站。

回到台北後，馬維辰先帶母親到台北市警局中山分局長安東路派出所報到，之後才返回豪宅住處。休息一晚後，杜麗莊隔天下午和婆婆搭著賓士車從住家元大花園廣場大廈直奔位於大安路的夏姿名店，杜麗莊雖然一身樸素打扮，但仍難掩貴氣，手上提著的是一只香13萬的香奈兒名牌包，腳上則踏著一款2萬4千元的女鞋，貴氣不減。

判刑7年離獄放中秋假期爽過74小時，杜麗莊於9月18日返回台中女子監獄外役分監，女兒馬維欣依依不捨地吻了一下母親，在大門外看著母親的背影許久才被勸離。由於杜麗莊受刑期間表現良好，按照規定，每三個月可返家探視一次，這次中秋連續假期是她第三次返家。

(中時電子報)