不拉陸客 蘇治芬秀雲林經驗

民進黨立委蘇治芬。（姚志平攝）

八位藍營及無黨籍正副縣市首長登陸拚經濟拉陸客，前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬對此不予贊同，她以主政雲林經驗表示，雲林縣的農特產品，包括銷售、使用等，中國大陸協助並沒有很多。重調雲林縣的農業基礎是建立在安全農業之上，提供內需、打開外銷市場。

蘇治芬日前接受中評社訪問表示，雲林是農業大縣，陸客觀光上所帶來的產值也是少之又少。但大陸用承認「九二共識」的縣市去劃分，讓陸客到這些縣市消費是一件很糟糕的事情，這種方式不像是在建立友誼關係。

蘇治芬強調，台灣目前面臨的問題在於經濟過度傾中，很多投資也都依賴中國市場。台灣現在應該強化自己的系統與世界連結的能力與競爭力，不要因特定的單一市場波動而出現其它風險。

(中時電子報)