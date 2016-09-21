新研究發現抽菸可永久性傷害DNA

一名女性正在抽菸。(美聯社)

研究人員發現抽菸會傷害DNA，而這些傷害在戒菸五年後雖然大部分會修復，但部分DNA因此永久受損。

根據美國電視台NBC報導，抽菸會導致DNA甲基化(methylation)，使得某些基因變得不活躍，或是改變基因的功能。研究團隊之一、哈佛醫學院的Roby Joehanes表示，研究顯示抽菸對人體分子機械(molecular machinery)有超過30年以上的影響。

該團隊利用從1971年起，1.6萬名參與各種研究的受試者的血液樣本和填的問卷，進行這項研究。這些問券詢問這些受試者是否抽菸，並調查他們的飲食習慣、生活風格和病史。

研究人員因此發現抽菸者出現甲基化的情況，並影響了至少7,000個基因，這些基因中許多都和因抽菸引起的心臟疾病和癌症有關。

所幸這些人的資料顯示，戒菸五年以後，大部分DNA甲基化的程度會回復到未抽菸之前的程度，Joehanes說因為身體會試圖修復吸菸造成的損害。但19個基因─包括和淋巴瘤有關的TIAM2基因，受抽菸遺禍的影響長達30年。

主導這個研究團隊、國家環境醫學研究所( National Institute of Environmental Health Sciences)的博士Stephanie London說，這個研究結果相當重要，因為這找出甲基化導致哪些基因被啟動，並導致某些抽菸相關的疾病的產生，而且這也顯示即使戒菸後，抽菸還是對DNA還是殘留許多影響。

被團隊發現、會受抽菸影響的基因中，有些過去並未被人發現和抽菸導致的損傷有關，這個研究因此可讓醫生利用這些基因，來檢視病患未來是否有得到與抽菸相關疾病的跡象。除此之外，這研究也可用來製造，專門恢復這些因抽菸受損的基因的新藥。

美國疾病預防管制中心的資料顯示，吸菸一年在美國造成48萬人死亡，一年在全球也造成600萬人因此得到心臟或肺部疾病、癌症和其他病而死亡。

(中時電子報)