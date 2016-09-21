4天不見寶貝女兒 汪小菲：僅此一次

汪小菲平時相當疼愛女兒。(圖／翻攝自汪小菲微博）

大S和汪小菲結婚6年，育有1女小玥兒，今年5月再添1子汪希箖，湊得一個「好」字，平時對女兒疼愛有加的汪小菲，21日在微博透露4天沒看到小玥兒，讓他難過表示：「僅此一次」。

汪小菲近日參加人民日報辦的論壇，內容是在談論大陸品牌，他認為這是一次有意義的活動，讓他有了學習的機會，不過這也讓他有了另一個突破，原來是4天沒辦法看到女兒，讓他難過：「僅此一次」。

網友看到他這麼疼女兒，都大讚他真是好爸爸，不過也有人發現他沒提到兒子，「弟弟是又被忘記了嗎？」

(中時電子報)