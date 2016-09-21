海巡署台東艦 屏東艦 今在高雄港舉行成軍典禮

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台東艦（左）及屏東艦（右）今(21)日舉行成軍典禮。（圖/南部地區機動海巡隊提供）

海巡署新造一千噸級台東艦（CG-133）及屏東艦（CG-135），將於今(21)日上午9時30分於高雄港海軍新濱碼頭舉行成軍典禮。總統蔡英文將南下高雄宣達成軍令及親授雙艦艦旗，當日中午至下午5時，海巡署開放民眾登艦參觀。

貫徹「國艦國造」政策，台東艦及屏東艦全由國人自行設計建造，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，全長87.6公尺、船寬12.8公尺，配攜2部主機，具雙可變螺距螺槳、艏側推進器、穩定翼等，可讓航行敏捷與穩定，航速最高可達24節，續航力6,000浬（約1萬1,112公里），將分別配賦東部、南部地區機動海巡隊，投入應處各項海域突發事件，落實維護海洋主權、漁業資源與漁民權益。

(中時電子報)