日月潭拉魯島草排翻修 效益多元

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南投縣日月潭拉魯島消波草排經10年使用，逐漸損壞失去功能，日月潭管理處重新整建，添加地景意象及生態功能，年底完工。圖為完工模擬圖。（日月潭管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 105年9月21日

南投縣日月潭拉魯島消波草排經10年使用，逐漸損壞失去功能，日月潭管理處重新整建，添加地景意象及生態功能，年底完工。

日月潭「拉魯島」是潭區知名景點，日月潭國家風景區管理處民國96年興建拉魯島消波草排，防止拉魯島受波浪沖刷，經過近10年，消波草排已漸損壞且呈現老舊樣態，消除波浪及保護島體邊坡功能逐漸降低。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處表示，為提升日月潭湖面遊憩景觀、保護邵族傳統文化，預計投入新台幣1200萬元預算，優先辦理「拉魯島草排改善工程」，整建拉魯島消波草排，提升日月潭湖面風光。

日月潭管理處指出，工程先移除舊有損壞的廢棄草排，再新設14座消波草排、修繕6座既有草排，並綠美化消波草排景觀，工程已開始進行，預定今年底前完工，提醒民眾，勿靠近施工水域。

日管處表示，除整修草排，也以島體為主角，重新設計排列，以浮筒排列羅馬拼音「LALU」及日、月形象，營造具地方特色景觀，讓遊客一眼就能認出拉魯島，此外，草排周邊栽種水生植物及野薑花，可維護島體邊坡，也可供魚類產卵繁殖。1050921

(中央社)