歐巴馬號召助難民 危機仍難解

美國總統歐巴馬今天在難民峰會上表示，難民非威脅，若因宗教背景拒絕難民，反給恐怖主義機會，如同當年背棄受納粹屠殺的猶太人，歷史終將嚴厲審判人類集體良知的汙點。

歐巴馬在總統任內最後一次的聯合國大會發言後、號召多國召開「難民峰會」，他這8年在處理全球事務上達成歷史性的「巴黎氣候協定」。

另外，他表示，念茲在茲的阻止核擴散，雖然有美國和伊朗達成核協議這張成績單，但北韓以核試射向他示威，他盼推動「不先啟用核武」也遭自己的國防與外交首長齊反對。而敘利亞衝突及中東情勢造成的難民危機，更是他未能緩解的燙手山芋。

對於習慣召開全球峰會討論解決問題方法的歐巴馬來說，他主導召開的首次難民峰會上，確實發揮良好的財政遊說能力，包括金融機構高盛、花旗，社交媒體平台推特和臉書，以及網路與科技公司微軟與Google等50家公司，承諾將捐出共6億5000萬美元，協助解決全球難民問題。

而在與世界各國領袖齊聚、從政治與外交手段塑造聯合行動，歐巴馬完美的演說能力，卻難掩外界對美國在解決難民及敘利亞問題上決心的質疑。

歐巴馬坦承，一些資源較少的國家反承擔收容多數難民的壓力，而包括美國在內的國家，確實還能做更多。

但他又說，美國是在世界上貢獻人道救助最多的單一國家，世界各國今年對人道主義組織及聯合國的捐贈增加45億美元，其中，美國就貢獻10億美元，都將用於難民的食品、醫藥、服裝及庇護所的需求。

他也強調，美國今年將增收難民數達8萬5000人，其中1萬名來自敘利亞；白宮上周也宣布，明年將增加接受難民數至11萬人。

然而，聯合國難民署（UNHCR）的資料顯示，德國去年收容逾百萬難民，並接受約44萬難民的庇護申請，是世界各國中最多；土耳其則收容250萬難民，收容人數是全球最高。

歐巴馬強調，難民問題是全球的共同安全危機，但難民本身不是威脅，他們是戰爭及恐怖主義的受害者；若僅因宗教背景，例如他們是穆斯林就背棄難民，這反而給恐怖主義機會，他還提到當年猶太人遭納粹德國屠殺的歷史說，如果現在不採取行動，「歷史終將嚴厲審判我們集體良知的汙點」。

他還提到逃難時不幸伏屍沙灘的3歲敘利亞小男孩說，如果不做些什麼，「我們的兒孫輩可能會是下一個他」，強調自己仍盼盡力改變世界。

但要怎麼解決敘利亞危機，歐巴馬重申一貫說法，強調敘利亞問題需透過政治與外交結束內戰，而不是靠轟炸。

美、俄兩國分別支持敘利亞的反政府軍及政府軍，不久前雙方才達成停火協議，卻發生美軍為首的聯軍意外誤炸敘利亞政府軍的事件，美、俄仍在敘利亞問題上角力，停止軍事行動才稍有基礎，就已搖搖欲墜，雙方又陷入相互指責的情況。

截至去年，全球有6530萬人流離失所，其中2130萬人是難民，而逾半數難民未滿18歲，來自敘利亞的難民數達490萬人。1050921

(中央社)