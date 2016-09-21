宜蘭不老節 歡迎三代揪團來露營

「2016宜蘭不老節系列活動－不老大露營」 將在10月8日起一連兩天，於蘇澳武荖坑風景區登場，縣府歡迎民眾家中老中青三代揪團來露營，增進親子關係。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 105年9月21日

「2016宜蘭不老節系列活動－不老大露營」 將在10月8日起一連兩天，於蘇澳武荖坑風景區登場，縣府歡迎民眾家中老中青三代揪團來露營，增進親子關係。

你有多久沒有和阿公阿嬤或老爸老媽一起談天說地、享受大自然呢？宜蘭縣工商旅遊處說，今年宜蘭不老節系列活動，將在10月8、9日(週末與假日)於景緻優美、露營設備優良的武荖坑風景區，舉辦「不老大露營活動」，讓老中青三代揪團露營。

工商旅遊處表示，這項活動提供250個營位、停車場、烤肉亭及盥洗設備免費使用；露營必備器材(如帳篷等)及2天1夜的食材由參與家庭自備或當場租借。

此外，活動期間也安排休閒農業特展、阿公阿嬤的手路菜、不老電影播放、大地遊戲活動、營火晚會、登山健行、新城溪戲水等各項野外活動及懷舊經驗體驗。報名時間及方式：即日起至10月5日，請至www.wu-lao.com.tw下載報名。1050921

(中央社)