昔黃金剩女團合體 暫撇老公高喊「敬女人」
昔日黃金剩女團林心如、舒淇等女星紛紛嫁人，如今僅剩林志玲一人待嫁，而昨晚舒淇則是曬出與好姐妹林心如、徐若瑄等人的姐妹聚會照，眾人更開心到高舉酒杯慶祝。
舒淇和林心如擁有20年交情，之前還挪出時間相約同遊日本，堪稱演藝圈好姐妹代表，兩人也在今年相繼宣布閃婚，紛紛嫁給生命中的「大仁哥」霍建華和馮德倫，昨天兩人偕同徐若瑄與一干好友相約聚餐，由於是閨蜜們的聚會，因此三人也暫時拋下老公，大方享受得來不易的相聚時光，眾人更高舉酒杯狂賀「敬女人」，不過林心如礙於孕婦身分，僅能小酌瞭表心意。
而粉絲看到三位幸福人妻難得同框合照，不僅高喊女神合體畫面好美，更紛紛獻上祝福「恭喜你們都找到彼此的另一半」。
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(中時電子報)
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