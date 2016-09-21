小布陪伴切乳房 裘莉甜喊更親密成追憶

布裘昔日恩愛模樣如今恐成回憶。（圖／達志）

好萊塢銀色愛侶布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)2年的婚姻將畫上句點！20日爆出裘莉以「不可協調的歧異」為由，正式向法院遞交離婚申請書，雙方先後發出離婚聲明證實，據悉，布裘喊離與第三者無關，而是雙方對於教養孩子方式意見相歧。

裘莉為預防乳癌，2013年決定切除乳房手術，透露小布全程以歡笑與愛陪伴，讓裘莉很感動「這件事讓我們關係更親密！」甜誇「我很幸運能有布萊德彼特這個伴侶」，布裘情牽12年，恩愛模樣猶如昨日，如今兩人2年婚姻宣告終止，令人不勝唏噓。

(中時電子報)