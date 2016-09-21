唐獎週登場 22日起活動不斷

我要評比

第二屆唐獎得主日前揭曉，9月底將舉辦一系列「唐獎週」活動，22日起活動不斷，重頭戲則是25日的頒獎典禮。

唐獎由潤泰集團總裁尹衍樑於2012年創辦，2014年頒發第一屆，今年頒發第二屆，委託中央研究院評選。今年得主共6人，包括「永續發展獎」亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H. Rosenfeld）（美）；「生技醫藥獎」伊曼紐‧夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）（法）、珍妮佛‧道納（Jennifer A. Doudna）（美）、張鋒（美）。

第二屆唐獎「漢學獎」得主為狄培理（William Theodore de Bary，又譯狄百瑞）（美）；「法治獎」路易絲‧阿爾布爾（Louise Arbour）（加拿大）。

唐獎基金會指出，各獎項得主或代表人，預計於本月21日起陸續抵台。除了所有得主都會參與的歡迎酒會（22日）、得獎人演講（24日）、頒獎典禮（25日）等外，還會兵分多路到全台各地，讓師生都能一睹大師風采，相關資訊可參考唐獎基金會網站。1050921

(中央社)