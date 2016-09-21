鄭明典：全球持續創高溫紀錄

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書貼文說，全球持續創高溫紀錄，8月是有現代分析的137年以來最熱的8月，月月創高溫的紀錄已經不是「聖嬰現象」能解釋的範圍。

8月份天氣炎熱，太陽毒辣。鄭明典在臉書上針對全球8月平均氣溫發表看法，他引用數據表示，8月的全球平均氣溫是攝氏16.52度，比20世紀平均的15.6度高0.92度，是有自從出現現代分析的137年後最熱的8月。

鄭明典也提醒，8月已經是月月創高溫紀錄的連續第16個月，如此現象已經不是「聖嬰現象」所能解釋的範圍，有更長時間尺度的變化因子在裡面。

此外，鄭明典也運用圖表說明，8月的特徵是陸地明顯熱了起來，「陸地出現許多深紅色的區塊，藍色系的區塊偏弱、面積也偏小很多」。1050921

(中央社)