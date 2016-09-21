布裘驚爆離婚 掀全球媒體風暴
法國名人雜誌總編輯說，布萊德彼特和安潔莉娜裘莉婚姻觸礁今天引爆全球媒體風暴，因為這對好萊塢超級銀色愛侶「熱心參與社會事務」，於公於私皆給人「神仙眷侶」的印象。
就像之前的好萊塢銀色愛侶，譬如伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）和李察波頓（Richard Burton），以及洛琳白考兒（Lauren Bacall）與亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart），小布和裘莉2004年因拍攝有關婚姻的電影「史密斯任務」（Mr and Mrs Smith）而爆出愛的火花。
法新社報導，諷刺的是，開啟全球「布裘戀」熱潮的「史密斯任務」，最終結局竟是戲中扮演夫妻的小布和裘莉，其實是當今最頂尖殺手，而他們接獲的新任務，竟是幹掉彼此。
法國名人雜誌「再靠近一點」（Closer）雜誌總編輯皮歐（Laurence Pieau）說，布裘戀從戲裡延燒到戲外，自然成了媒體爭相報導的對像。
皮歐說：「布裘因戲擦出愛火時，小布當時的『正宮』是素有『美國甜心』之稱的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），裘莉自己則有過2次失敗的婚姻，但布裘的結合似乎讓他們名利雙收。」
皮歐說：「她（裘莉）大膽跳脫框框，開始涉及人道救援工作，並開始執導電影，而小布也放開手，大膽顛覆往日師哥形象。」
皮歐說：「之後他們（布裘）的家庭不斷成長茁壯，我們看到他們全家一起去玩具店，並出席紅毯儀式，力挺彼此的作品，這對愛侶看似彼此認定，如此令人稱羨。」
她向記者說：「他們（布裘）還熱心參與社會事務，因此能在影壇脫穎而出。」
她說：「他們過著美式生活，與大眾分享他們的生活、他們的希望和他們的掙扎，因此當童話破滅，裘莉只要求6個小孩的監護權時，才會讓外界如此震驚。」
她說：「裘莉只要求6個小孩的監護權，可能意味他們分手背後有許多不為人道的心酸故事，未來料將一一曝光。」
「每日郵報」報導，裘莉的律師今天發布聲明表示，裘莉「為了家庭健全」申請解除婚姻關係。
律師接著說，「她不會發表意見，並要求此刻各方尊重他們一家隱私。」
與這對銀色夫妻有關的人士告訴TMZ，裘莉所以決定訴請離婚，與小布教養孩子的作法有關，她對他的方式極為不滿。
這名消息人士宣稱裘莉「受夠了」小布食用「大麻和可能酗酒」，外加他有「情緒問題」。1050921
(中央社)
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