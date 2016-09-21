中市消防車籠埔分隊 追加預算盼早啟用

台中市政府消防局車籠埔分隊新建工程進度超前，原定明年，但目前已完工。為能早日啟用，消防局追加預算新台幣1484萬6000元，盼廳舍、裝備與人員能及時到位，儘速提供服務。（消防局提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年9月21日

台中市政府消防局車籠埔分隊新建工程進度超前，原定明年，但目前已完工。為能早日啟用，消防局追加預算新台幣1484萬6000元，盼廳舍、裝備與人員能及時到位，儘速提供服務。

消防局表示，太平區為消防局第三救災救護大隊轄區，因大隊轄區幅員遼闊，且近年來人口持續增加，原轄區防救災救護需求倍增。考量地方救災特性平衡及區域發展，並提升當地救災救護能力，消防局因此於車籠埔地區增設消防分隊，分隊新建廳舍工程原預定106年完工啟用，但工程進度超前，已於8月14日完工。

消防局長蕭煥章表示，由於廳舍工程進度超前，為能早日啟用進駐以提供服務，因此在今年度第二次追加減預算時，追加編列1484萬6000元經費，以支應工程款及充實分隊傢俱設備，期盼在完整廳舍、裝備器材與人員訓練都到位後，提供更即時的服務，強化消防救災專業能量並完善臺中市災害防救體系。

依消防局資料，車籠埔分隊為一座地上3層建築物，總樓地板面積約1483.08平方公尺，內含器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、分隊長室、小隊長室等，總工程費為4500萬元。1050921

(中央社)