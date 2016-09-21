137年來最熱的8月 鄭明典：不是聖嬰現象所能解釋

中央氣象局預報中心主任鄭明典分析，今年8月的特徵是陸地明顯的熱了起來，在此分析圖中，陸地出現許多深紅色的區塊，藍色系的區塊偏弱、面積也偏小很多。（圖片來源：NOAA/NCEI）

中央氣象局預報中心主任鄭明典今（21）日在臉書表示，今年8月全球平均氣溫16.52°C，比20世紀平均的15.6°C，高出0.92°C，這是有現代分析的137年來最熱的8月。鄭明典分析，這已不是單單一個聖嬰現象能解釋。

鄭明典說，這已經是連續第16個月，月月創高溫紀錄。而這樣的高溫現象已不是「聖嬰現象」所能解釋的範圍，有更長時間尺度的變化因子在裡面。

鄭明典指出，8月的特徵是陸地明顯的熱了起來，在分析圖中，陸地出現許多深紅色的區塊，藍色系的區塊偏弱、面積也偏小很多。

(旺報)