老公爆財務危機 徐若瑄產後復出疑搶錢救夫
徐若瑄去年高齡產子，懷孕期間還經歷臥床142天、扎300針，辛苦生下兒子小V寶（Dalton），不過產後沒休息多久，就接廣告代言，近來更積極復出為新書宣傳，外傳因為老公李雲峰的公司面臨財務危機，她才會急復出撈金。
據《壹週刊》報導，因國際油價大跌，全球海運都受到波及，美國權威金融新聞媒體《彭博》和路透都指出，李雲峰的公司「新加坡馬可波羅海業」發出聲明，因無法償還3700萬美金（約11.7億台幣）的債券，要求延期償還。
據悉，李雲峰公司總負債達到59.5億台幣，但可動用資金只有4.2億台幣，其中43億台幣必須在1年內繳清，財務狀況岌岌可危，而徐若瑄產後積極復出，外傳是為了多賺錢分擔家計，不僅接廣告代言，還為了宣傳新書，接下許多雜誌媒體訪問，過去多辦只拍一線雜誌的她，連非時尚的雜誌也拍，就是希望曝光多。
對於李雲峰公司傳財務危機，徐若瑄僅表示她本來就不懂生意上的事，她和老公婚後都尊重也支持彼此的事業，謝謝大家的關心。
(中時電子報)
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