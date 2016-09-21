突破僵局 佐科威改組內閣整合在野勢力

特派員看世界專欄印尼總統佐科威日前改組內閣，這也是他就任以來第二次改組內閣。最引人矚目的是他整合政壇各方勢力，納編友軍加入聯合內閣，為的是要讓執政團隊順利展開各項施政計畫。

佐科威在7月底改組內閣。新內閣有9名新人、8位部長離職、4位部長轉任其他部長。原政治、法律與安全事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）轉任海洋事務統籌部長。原財政部長班邦（Bambang Brodjonegoro）轉任國家發展規劃委員會主委。

原國家發展規劃委員會主委索夫雅恩（Sofyan Djalil）轉任土地與空間規劃部長。原貿易部長湯瑪斯（Thomas Lembong）轉任投資協調委員會主席。

在新閣員部分，分別是前國軍總司令、退役上將威蘭多（Wiranto）擔任政治、法律與安全事務統籌部長。在世界銀行擔任執行董事的穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）擔任財政部長。

民族復興黨要角艾科（Eko Putro Sanjoyo）擔任印尼鄉村落後地區墾殖部長。國營機場營運公司負責人布迪（Budi Karya Sumadi）擔任交通部長。

穆罕瑪迪亞大學（Muhammadiyah University）學者穆哈德吉（Muhadjir Effendi）擔任教育文化部長。國家民主黨要角、出身印尼華裔的前國會議員恩加爾蒂阿斯托（Enggartiasto Lukita）擔任貿易部長。

從業黨要角艾爾朗加（Airlangga Hartarto）擔任工業部長。能源專家阿爾千達（Archanda Tahar）擔任能源及礦產資源部長。國民使命黨要角阿斯曼（Asman Abnur）擔任行政與官僚改革部長。

值得注意的是，印尼過去連年經濟成長率破5%，如今隨著全球經濟成長趨緩，對佐科威政府而言，「保5」已成基本目標。

佐科威上台後，印尼經濟成長放緩的現象未見起色，改善印尼的經濟是內閣改組的重要考量。

新任財政部長穆里亞尼被認為是能解救印尼經濟成長放緩的希望。擁有美國伊利諾州州立大學香檳校區經濟學博士學位的她，曾出任前印尼總統尤多約諾政府的財政部長，後來離開印尼，獲世界銀行聘任為執行董事。

佐科威政府正在想盡辦法增加稅收，推動基礎建設發展。印尼最近推出的「稅務特赦」的計畫就是來自穆里亞尼的建議。

據估計，印尼公民在國外約有2000億美元的資產，這些資產中有許多是逃稅、貪汙、犯罪的非法資產。

印尼目前需要大量的資金，於是印尼政府在7月開始啟動 「稅務特赦」計畫，只要在指定期限內政府報稅，並將款項帶回印尼，交出2%至5%的特赦稅負，他們的資產便可成為合法資產。

印尼政府估計，這項計畫將給印尼帶來數百億美元的稅收。

此外，佐科威任命前國軍總司令威蘭多擔任政治、法律與安全事務統籌部長，由於威蘭多曾涉及印尼占領東帝汶期間鎮壓等人權爭議，引發人權團體不滿。

外界分析，佐科威之所以任命威蘭多擔任位居印尼國安首長的政治、法律與安全事務統籌部長一職，主要是看重他在軍方系統中的堅實背景。

隨著印尼近來陸續發生小規模的恐怖攻擊，加上軍方、警方及國安情報系統內部糾葛不斷，威蘭多的軍事領袖強硬作風及背景，有助佐科威政府牢牢掌控軍警情系統。

值得注意的是，這波內閣改組名單中，有不少新部長是來自各政黨的領袖人物，也凸顯佐科威整合政壇各方勢力的企圖。

佐科威就任之初，他所屬的執政黨民主奮鬥黨在國會勢單力薄，在560名國會議員中，支持他的4個政黨的國會議員僅有207人，約占總席次37%。

但一年多後，支持他的政黨增至7個，支持他的國會議員人數也增到386人（約占總席次69%），這也讓執政黨真正可以主導國會，讓佐科威政府走向全面執政。

佐科威政府為了鞏固這些支持他的各方山頭，分封行賞是最直接的方式。藉由這一波內閣改組，讓力挺印尼執政黨的友黨加入聯合內閣，也有助佐科威政府順利展開各項施政計畫。1050921

(中央社)