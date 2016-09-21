無照少年撞傷人 肇事車輛借來的

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1名16歲少年21日凌晨無照駕駛友人車輛，行經博愛、十全路口，撞飛送牛奶的張姓機車騎士，再衝向路邊騎樓才停下，所幸張姓機車騎士僅受輕傷，肇事少年則沒有大礙。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年9月20日

一名16歲少年今天凌晨無照駕駛友人車輛，行經博愛、十全路口，撞飛送牛奶的張姓機車騎士，再衝向路邊騎樓才停下，所幸張姓機車騎士僅受輕傷，肇事少年則沒有大礙。

警方說，這起車禍發生在凌晨2時22分左右，16歲的無照少年，駕駛向友人借的自小客車要去吃宵夜，行經博愛路北往南方向，擦撞於十全一路東往西方向送牛奶的張男，騎機車的張男遭撞飛後倒地受傷，肇事少年則因車內安全氣囊爆保護，沒有大礙。

警方又說，張男多處擦傷，經送醫後無生命危險，雙方酒測值均為0，依現場監視器畫面研判，雙方是在變燈不久發生碰撞，肇事責任仍調查鑑定中。1050921

(中央社)