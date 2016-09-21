紐時攜手Alphabet 過濾不當網路留言
「紐約時報」（New York Times）今天說，為維護「有禮貌與體貼的」氛圍，將和谷歌（Google）母公司Alphabet合作，過濾讀者的網路留言。
紐時表示，將和Alphabet旗下科技育成公司Jigasaw合作，改善並擴充留言欄。
享譽全球的紐時目前僱用1個14人小組手動檢查每天約1萬1000則留言，由於需要時間檢查，紐時目前僅1成文章開放留言。
Jigasaw將運用演算法，以紐時資料庫的溫和留言為基礎協助檢查流程，其他線上刊物也可使用這個開放原始碼的系統。
紐時聲明指出，時報「希望這項計畫能擴大觀點，提供多元社會多元討論的安全平台，讓幾乎每篇報導都聽得到讀者的聲音」。（譯者：中央社鄭詩韻）1050921
(中央社)
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