法務部：贊同立委提案 廢除特偵組
法務部今天指出，贊同立委提案刪除特偵組法源依據，但建議保留借調相關機關專業人員協助偵查與跨區執行職務的需要，並訂定施行日期。
立法院司法及法制委員會上午審查民進黨立委蔡易餘、李俊俋等人所提刪除法院組織法第63條之1廢除特組法源依據，法務部報告指出，贊同立委意見，廢除特偵組回歸偵查常態。
法務部建議，第一審地檢署如能擁有特偵組的豐厚資源，比照法院組織法第63條之1第3項規定，「為辦案需要，得借調相關機關之專業人員協助偵查」，不但可如同日本「特搜部」順利偵辦重大案件，也可回歸刑事訴訟制度常軌，解決再議救濟程序不足及案件管考問題。
法務部報告建議，修法賦予高等法院以下各級法院及其分院檢察署為辦理重大貪瀆、經濟犯罪、嚴重危害社會秩序案件如有需要時，得借調相關機關專業人員協助偵查的權限。
檢察官辦理重大案件常有跨轄區執行職務必要，基於檢察一體原則，法務部建議增列，規定高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官執行職務時，得經臺灣高等法院檢察署檢察長或檢察總長指定，執行各該審級檢察官職權不受同法第62條規定的限制。
因應特偵組廢除後，相關組織、人員、案件等未了事務得依規定回歸原管轄檢察署辦理的需要，法務部建議明定修正條文的施行日期。
法務部表示，特偵組退場後，再做以上修正，不但解決檢察組織疊床架屋的情形，刑事訴訟程序運作得回歸常軌，藉此強化地檢署追訴犯罪品質及上級審法律審查功能。1050921
(中央社)
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