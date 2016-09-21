骨盆底神經肌肉電針治療 解尿失禁困擾
一名66歲的蘇姓婦人在咳嗽或打噴嚏就會尿失禁弄濕褲子，她在接受骨盆底神經肌肉電針治療4週後，情況大為改善，解決了她20多年來的困擾。
童綜合醫院中醫科醫師陳建雄表示，骨盆底神經肌肉電針治療主要適用於壓力性尿失禁，也就是出現當腹壓增加時（如咳嗽、打噴嚏、大笑、奔跑、劇烈活動等），尿液會不自主從尿道口流出的情形。
陳建雄指出，婦女尿失禁多發生在生產、停經後、肥胖或曾接受過骨盆腔手術等，導致骨盆底肌肉鬆弛、尿道括約肌鬆弛或損傷，合併膀胱下垂、子宮下垂、陰道鬆弛等。
另外，如混合型尿失禁、尿頻尿急症候群、非阻塞性尿滯留，也可以配合骨盆底神經肌肉電針治療來改善症狀。1050921
(中央社)
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