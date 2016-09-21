又有颱風要來？吳德榮：周末將形成 朝台而來
莫蘭蒂、馬勒卡日前接連侵台，本周末可能又會再有颱風生成，氣象專家吳德榮今在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文表示指出，根據最新(20日20時)歐洲中期預報中心的數值模擬顯示，大約週五、六(23、24日)前後，颱風梅姬將在關島附近形成，向西北西朝台灣而來。
吳德榮表示，歐洲中期預報中心的數值模擬顯示，梅姬下週二(27日)20時已在台灣東南部近海，且電腦模擬其將經過類似「莫蘭蒂」、「馬勒卡」通過的海域，海洋熱含量偏高、又在太平洋高壓南側，垂直風切較小，將又是一個比較強的颱風。
不過，吳德榮也指出，ECMWF模擬的路徑最近一、兩報雖僅有微幅調整，但第6、7天的模擬誤差(不確定性)是不能忽視的，若之後北修至通過北部海面，或南修通過巴士海峽，也都是可能的，應用預報資料，千萬不要只看那一條線。
另外，天氣職人吳聖宇也預估關島東南方海域的東風波擾動96W會是第17號颱風梅姬的胚胎系統，若太平洋高氣壓持續維持較為強勢的情況，96W未來有機會一路向台灣東南方海域接近，但是路徑的變數仍然很大，他指出，這個周末還不必擔心，但是下周一開始就得要密切注意它的發展以及變化，因為這將是下周天氣好壞最大的關鍵。
(中時電子報)
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