兆豐銀案 金管會主委丁克華等赴立院財委會報告

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立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告，會前，許虞哲（左）與丁克華先後向召委王榮璋（右）致意。（劉宗龍攝）

立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告，會前，許虞哲接受訪問。（劉宗龍攝）

立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告，會前，許虞哲與丁克華（左）先後向召委王榮璋（右）致意。（劉宗龍攝）

立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告，會前，丁克華接受訪問。（劉宗龍攝）

立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告，兆豐金控董事長張兆順（見圖）出席簽到。（劉宗龍攝）

立法院財委會21日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告。

會前，許虞哲與丁克華先後向召委王榮璋致意，而兆豐金控董事長張兆順也出席會議。

(中時)