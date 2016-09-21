馬蓉傳割「生命線」輕生 已送往醫院搶救

王寶強與馬蓉離婚事件，至今已一個多月仍未落幕。(圖/取材自微博)

王寶強上個月指控妻子馬蓉偷情經紀人宋喆，並在微博發表離婚聲明，震驚娛樂圈，近日才爆出王寶強為了爭取孩子扶養權淨身出戶，不過離婚官司未落幕，竟又傳出馬蓉輕生消息，但網友卻一致認為是假消息。

根據陸媒報導，有網友爆料王寶强前妻馬蓉驚傳輕生，據悉在家割斷手掌生命線，目前已送往醫院搶救，不過網友則一概認為是假消息，甚至頻頻嘲諷被網友咒罵這麼久都厚臉皮不知悔改的人，說輕生是絕不可能的事，唯一有可能的原因就是王寶強電影出品人是馬蓉，結果遭網友抵制恐被片商除名，眼看著錢要飛了才會「想不開」。

對此也有網友表示，不管消息是否屬實都希望馬蓉平安無事，因為她還未受到法律應有的制裁，看來一般人都於馬蓉偷情一事仍恨得牙癢癢，「千古罪人」的惡名短期內恐難擺脫。

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(中時電子報)