民雄陸橋拓寬 半半施工仍可通行

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嘉義縣民雄鄉連接國道1號及3號交流道的民雄陸橋，將進行拓寬工程，採「半半施工」方式，提供單向車道通行，降低施工期間的交通影響，工期預估2年6個月完工。

嘉義縣政府今天表示，民雄陸橋建於民國75年，是民雄交通重要樞紐，100年完成中山高速公路民雄交流道後，陸橋成為當地連接國1及國3交流道的主要交通要道，但已使用近30年，車道寬度不足，每到上下班時間車流量大，交通易壅塞。

民雄陸橋拓寬工程即將進行，陸橋全長608公尺、橋梁長度295公尺，拓寬新橋由內政部營建署補助發包施工，加上縣府配合款約新台幣8500萬，總工程經費共7億1000萬元，將拓寬雙向車道，單向有2汽車道1機車道。

嘉義縣政府指出，拓寬工程採取「半半施工」方式，就是先興建兩側拓寬的橋梁，保留原陸橋供民眾通行，完工後，後續拆除舊陸橋，開放已拓寬的兩側橋梁，降低施工期間對鄰近交通衝擊，工期預計需2年6個月時間。1050921

(中央社)