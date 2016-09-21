宜蘭竹筏翻覆 男子命危

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宜蘭縣消防局說，1艘竹筏今天在宜蘭頭城外海翻覆，1名溺水男子隨後被人救起，但已沒有生命徵象，送醫急救。

消防局上午約8時30分獲報，頭城鎮東森海洋溫泉酒店後方海域，有1艘竹筏翻覆，出動當地救災人、車、艇，並通知海巡署派員前往搜救。

消防局說，1名溺水男子隨後被附近作業的漁民救起，已沒有生命徵象，送醫急救。1050921

(中央社)