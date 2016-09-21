毒販交易遇埋伏警 街頭追逐遭逮

台中市深夜上演警匪街頭追逐！

2名毒犯昨日晚間23點在北區進化北路與五常街口，趁著深夜人少向買家兜售毒品，正準備進行毒品交易時，埋伏員警一擁而上，毒販棄車落跑，員警一路追捕，從大街鑽小巷，最後被警網攔截圍捕，最後在嫌犯車上發現K他命及大批分裝夾練袋、電子磅秤等物，並將2名嫌犯帶回警局進行偵訊。

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(中時)