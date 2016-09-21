國家防災日 雲林273校同步演練
今天是九二一國家防災日，雲林縣194所學校、79所幼兒園在上午9時21分同步進行地震避難「趴下、掩護、穩住並抓住桌腳」演練。
雲林縣消防局指出，台灣位處環太平洋地震帶上，地震次數頻繁，據中央氣象局2001至2015年觀測資料，台灣地區平均每年約發生2萬6686次地震，其中約有965次為有感地震。
由於雲林縣及周遭地區有彰化、車籠埔、大尖山、梅山及觸口等多條斷層活動，為了建立縣民正確防震觀念，以及地震初期自救互救和應變能力，今天全縣同步舉辦防震教育宣導活動。
縣府也同步於斗六市鎮南國小辦理105年度「國家防災日」防震示範演練暨防災宣導活動，由副縣長張皇珍示範地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住並抓住桌腳」動作。
縣府指出，縣府消防局、教育處、國立雲林科技大學等單位也實施防災宣導、體驗活動，希望藉此讓防震教育從小扎根，讓縣民熟悉臨災時的自救保命技能。1050921
(中央社)
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