低調交往3年！WG譽恩大方認愛前師弟

譽恩認了和珍雲戀愛中。(圖／翻攝自韓網)

譽恩和珍雲因為都喜愛音樂有交流。(圖／翻攝自韓網）

韓國演藝圈又有一對CP誕生！「Wonder Girls」成員譽恩和「2AM」成員鄭珍雲被爆已交往3年，而雙方經紀公司隨後也證實此消息，並表示兩人從朋友發展為戀人，希望大家能給予支持與祝福。

譽恩和珍雲曾同屬JYP娛樂旗下，兩人因為都喜愛音樂，因此經常聊音樂，互相給對方建議和鼓勵，2014年初從朋友發展為戀人，即使去年珍雲離開JYP，改和MYSTIC娛樂簽約，小倆口感情依舊甜蜜，不受影響持續交往中。

而她們戀情消息曝光後，也透過經紀公司大方認愛，希望獲得外界祝福。

(中時電子報)