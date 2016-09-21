低調交往3年！WG譽恩大方認愛前師弟
韓國演藝圈又有一對CP誕生！「Wonder Girls」成員譽恩和「2AM」成員鄭珍雲被爆已交往3年，而雙方經紀公司隨後也證實此消息，並表示兩人從朋友發展為戀人，希望大家能給予支持與祝福。
譽恩和珍雲曾同屬JYP娛樂旗下，兩人因為都喜愛音樂，因此經常聊音樂，互相給對方建議和鼓勵，2014年初從朋友發展為戀人，即使去年珍雲離開JYP，改和MYSTIC娛樂簽約，小倆口感情依舊甜蜜，不受影響持續交往中。
而她們戀情消息曝光後，也透過經紀公司大方認愛，希望獲得外界祝福。
(中時電子報)
關鍵字：譽恩、鄭珍雲、Wonder Girls、2AM
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