日月潭地區銀髮餐基地　新城活動中心將落成

魚池鄉銀髮餐基地新城活動中心即將落成，縣議員蕭志全（右一）、石慶龍（左一）關心餐廚設備，爭取經費添購、補強。（沈揮勝攝）

日月潭行政區域所在地屬南投縣魚池鄉。鄉公所關心弱勢銀髮族，去年11月開辦老人、身障及中、低收入戶集中用餐與送餐服務，央廚設在新城社區活動中心；但該中心設施有些克難，6年前開工興建，一直是分工、分期施作，直到最近才傳出將於12月中旬正式落成，讓老人家們都相當興奮。

南投縣議員蕭志全、石慶龍前往這處銀髮餐基地，了解建物及廚房設備是否有需要補強之處；與該中心比鄰而居、送餐服務重要推手的前鄉長黃宋華與前村長吳在樹滿懷感謝，另呼籲各偏遠聚落能夠主動提供志工人力，讓更多弱勢的鄰居長輩受惠。

鄉公所民政課長楊國佑表示，目前集中用餐或接受送餐的身障、弱勢、銀髮族約140人，其中屬低收入戶者鄉公所全額補助，中低收入或邊緣戶半價只收20元；由於鄉境幅員不小，許多居住偏遠的長者，因無人可幫送餐而放棄權益。

事實上鄉內有新城、鹿篙和中明等3社區之志工送餐機制值得他村參考：中生代或年輕人主動擔任志工，中午或排班、或順道，幫鄰居長輩送飯，是人情味的表現，也是關懷老人、幸福社區的絕佳典範。

(中時)