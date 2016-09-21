台灣國際扶輪社捐贈瓜地馬拉X光機

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台灣國際扶輪社3520地區基河網路社與瓜地馬拉、宏都拉斯及貝里斯第4250區及美國伊利諾州第3470等區扶輪社募資購得X光機一台，於當地時間12日捐給瓜地馬拉省區Villa Canales市衛生所。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社 105年9月21日

台灣國際扶輪社3520地區基河網路社與瓜地馬拉、宏都拉斯及貝里斯第4250區及美國伊利諾州第3470等區扶輪社募資購得X光機一台，於當地時間12日捐給瓜地馬拉省區Villa Canales市衛生所。

國際扶輪社社長John Germ及扶輪社相關分區社長、瓜國衛生部次長等人出席，中華民國駐瓜地馬拉大使館也派員與會觀禮。

該X光機設備將嘉惠Villa Canales市16萬名市民，國際扶輪社計畫在瓜國捐贈總數29台X光機，目前已捐贈5台X光機，台灣國際扶輪社3520地區基河網路社社長蔡嘉松與5位社友曾於8月25日來瓜國參與第4台X光機的捐贈儀式。1050921

(中央社)