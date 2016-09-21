兆豐案遭點名負責 財金首長同表尊重

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針對兆豐案，行政院督導小組表示，金管會責任大於財政部。金管會主委丁克華表示尊重；財政部長許虞哲表示，財政部負責公股管理，與金管會角色不同，責任歸屬由行政院決定

丁克華與許虞哲今天出席立法院財政委員會進行業務報告，並就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」進行專案報告，會前接受媒體訪問。媒體提問，針對兆豐案，行政院督導小組已表示將對財金部會究責，對於目前正在調查案件的金管會，是否造成壓力？

丁克華表示，金管會配合行政院，當務之急是把兆豐案的事實釐清，「我們會查到底」，給外界一個交代。對於督導小組對財金部會究責，他不認為是壓力，「公務員職責就是把事情查清楚，也會接受批評」。

此外，督導小組召集人、行政院副院長林錫耀指出，金管會責任大於財政部，金管會表示，行政院負責督導工作，因此尊重副院長的看法。

許虞哲表示，財政部負責公股管理，金管會負責金融監理，角色不同，責任歸屬由行政院決定。

前財政部長張盛和昨天表示，財政部負有公股管理、政策配合，以及績效獲利，媒體問許虞哲是否認同？許虞哲表示，金管會與財政部責任歸屬，應由行政院定奪。

媒體提問，兆豐銀遭裁罰是否是一場烏龍？許虞哲表示，本案是嚴重疏失，但有無洗錢、背信，金管會、財政部和法務部都會徹底調查。行政責任金管會已做出處分，有6人停職；刑事責任部份則由法務部處理。

而在財政部方面，許虞哲表示，已有 2位公股董事都被解職，另外還有 3人如何處分，由金管會決定；金管會決定後，財政部就會處理。1050921

(中央社)