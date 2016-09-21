馮世寬：沒有國家會公開自己的武器研發
外傳總統蔡英文放棄代號「雲峰」的中程彈道飛彈計畫，以示對大陸的友善。國防部長馮世寬今天被媒體詢問到此計畫時說，世界上沒有一個國家會把自己武器研發公開，因此他保留。
立法院外交及國防委員會今天邀請馮世寬進行業務報告，馮世寬會前受訪做上述表示。
外傳從前總統李登輝到陳水扁時代積極研發、能打到北京和上海、代號「雲峰」的中程飛彈研製計畫，新政府決定不做了，以對大陸釋出善意；馮世寬表示：「我想這個世界上沒有一個國家把自己武器研發公開，這點我就保留了。」
政府推動「改良式募兵制」，除續推動軍人留營外，在增加募兵員額方面，國防部將配合教育部規劃推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，提供先就業後進修，爭取青年從軍，最高補助3年36萬元。
不過方案補助3年，當兵卻要4年，媒體詢問是否會再多爭取1年補助？馮世寬表示，這是國防部努力方向；媒體詢問，若把補助1萬元加上去，高中畢業生從軍薪水會比中士還高，馮世寬說，國防部正在研究如何調和；媒體追問是否會把中士薪水調高，馮世寬說正在研究中。
此外，國防部規劃俗稱為「週末戰士」的「後備軍人志願短期入營服役」計畫，預定明年選定單位試辦，馮世寬表示，這籌劃好幾個月時間，國防部會非常努力把這件事情做好，讓國軍戰力增強。1050921
(中央社)
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