921地震海嘯簡訊連發 氣象局：防災測試

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今天是九二一大地震17週年，也是國家防災日，上午9時21分，氣象局發出地震測試簡訊，地震測報中心說，上午10時後還有一封海嘯測試訊息，提醒民眾不要恐慌。

九二一大地震17週年，也被訂為國家防災日，中央氣象局在今天上午9時21分發出地震測試簡訊，內容指出，新竹縣竹東鎮發生芮氏規模6.6地震，地震深度10公里，最大震度新竹7級、苗栗6級、桃園5級、台北、宜蘭、台中、南投4級。

氣象局地震測報中心表示，今天上午10時後還會發出一封海嘯測試簡訊，民眾可留意是否有收到，也呼籲社會大眾不要恐慌。1050921

(中央社)