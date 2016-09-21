921大地震17週年 國家防災日演練

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九二一大地震發生迄今有17年，政府訂九二一為「國家防災日」，嘉義市各校今天除了配合舉辦地震避難3步驟演練之外，也呼籲臨災要冷靜應變。

嘉義市消防局指出，九二一大地震的慘痛教訓猶歷歷在目，今年2月6日高雄美濃發生芮氏規模6.4地震，造成台南117人罹難，更令人體驗到地震的無情與可怕，以及對生命財產的危害。

為了加強提升民眾地震災害應變能力，嘉義市各校今天配合內政部消防署發起的地震演練活動，演練地震避難3步驟（趴下、掩護、穩住並抓住桌腳），以保護自身安全。

消防局強調，每個人在任何地方都可能遇上地震，不管是家裡、學校、路上，遇到地震時千萬不要驚慌失措，而要冷靜應變及自救，惟有平日勤加演練，臨災時才不會手忙腳亂。1050921

(中央社)