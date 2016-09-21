查兆豐案 邱太三：專案小組包括調查局
法務部長邱太三今天表示，兆豐案發生之初，高檢署立即成立專案小組，指示台北地檢署積極偵辦，小組成員包括調查局洗錢防制處等單位。
立法院司法及法制委員會，上午審查民進黨立委蔡易餘、李俊俋等人所提刪除特偵組法源依據一案，邱太三會前被詢及兆豐案相關問題，受訪作了以上表示。
邱太三被詢及兆豐案涉及洗錢可能是大烏龍一事表示，兆豐案發生後高檢署成立一個專案小組，後來指示台北地檢署偵辦，北檢積極蒐集各方資料、傳訊相關人員，蒐集相關資料、積極偵辦。
他表示，檢察機關蒐集到的資料必須過濾、篩選，這起案件的資料多半是英文、西班牙文，相關人或公司都在國外，必須慢慢釐清。
至於調查局最重要的洗錢防制單位有沒有參與辦案？邱太三說，高檢署所組成專案小組成員，除了主要的地檢署外，還有金管會、調查局洗錢防制處的人員。台北地檢署也指示台北市調處協助，調查局私下還有其他事情在進行，礙於與其他國家的合作，沒有進度前，不宜對外公布。
邱太三說，調查局洗錢防制處、台北市調處都有加入高檢署的專案小組。1050921
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。