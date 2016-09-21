查兆豐案 邱太三：專案小組包括調查局

法務部長邱太三今天表示，兆豐案發生之初，高檢署立即成立專案小組，指示台北地檢署積極偵辦，小組成員包括調查局洗錢防制處等單位。

立法院司法及法制委員會，上午審查民進黨立委蔡易餘、李俊俋等人所提刪除特偵組法源依據一案，邱太三會前被詢及兆豐案相關問題，受訪作了以上表示。

邱太三被詢及兆豐案涉及洗錢可能是大烏龍一事表示，兆豐案發生後高檢署成立一個專案小組，後來指示台北地檢署偵辦，北檢積極蒐集各方資料、傳訊相關人員，蒐集相關資料、積極偵辦。

他表示，檢察機關蒐集到的資料必須過濾、篩選，這起案件的資料多半是英文、西班牙文，相關人或公司都在國外，必須慢慢釐清。

至於調查局最重要的洗錢防制單位有沒有參與辦案？邱太三說，高檢署所組成專案小組成員，除了主要的地檢署外，還有金管會、調查局洗錢防制處的人員。台北地檢署也指示台北市調處協助，調查局私下還有其他事情在進行，礙於與其他國家的合作，沒有進度前，不宜對外公布。

邱太三說，調查局洗錢防制處、台北市調處都有加入高檢署的專案小組。1050921

(中央社)