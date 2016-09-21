俞大?與台巴友好合作協會會長餐敘

中華民國駐巴拉圭大使俞大?於當地時間20日中午邀請台巴友好合作協會會長卡隆（Juan Maria Carron）及該會成員暨「台巴商會」榮譽會長Juan Benitez Rickmann餐敘。

席間，雙方討論舉辦下屆會員大會期程及幹部改選事宜，俞大?對該協會長久以來對使館的支持與協助申致謝忱，並盼未來該協會成員續秉初衷臂助使館。雙方談新敘舊，氣氛和諧、溫馨。1050921

(中央社)