「台灣設計師聯盟」成立 與大陸展開合作
隨著文化消費力的抬頭，大陸文化旅遊相關產業蓬勃發展，這股熱潮延燒到各地博物館、景區，對文化商品設計需求進入高峰。由黑秀網創始人&北士設計的負責人唐聖瀚，資深設計大師紀淵字、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛等人共同發起的「台灣設計師聯盟」於2016年9月13日在台北正式成立，預計與大陸多個單位展開合作。
走訪大陸博物館及景區，發現商品類以工藝品居多，有的設計師直接把圖案造型貼在器物上，或者沿襲台灣常用的吸水杯墊、紙膠帶、帆布錢包等就算文創商品上櫃。這類產品同質性高、沒有故事、沒有特色，無法有效傳達文化精神、也難以打開消費市場。許多文化商品設計公司還處於摸索階段，主要管理者也把發展目標放在追求數量。這是ㄧ段漫長的過程，要設計符合博物館、景區消費者需要的文創商品，到深入生活的小物…這一系列發展，所需要的創意、生產、資本、通路、時間⋯台灣設計師有較成熟的經驗。
「台灣設計師聯盟」成員包括：全球唯一擁有英國倫敦國際獎的廣告創意人馬賽Kyo、「熊熊上河圖」人氣插畫家Smart、擅長美式插畫風格的藍聖傑Blue、繪風可愛的披薩先生、插畫家KIWI、珠寶設計師 陳國珍、擁有黃色小鴨、紙貓熊展等公共議題知名策展人程詩郁，20年動畫經驗的陳淑如，以及發起人唐聖瀚、紀淵字等。以及二十二設計、曲率實驗工作室、天晴設計、物外設計、功夫設計、品研文創、黑生起司、山川設計、樂序文創、大予創意設計等。聯盟成員除了交流經驗，並將運用自己的設計與產品，建立台灣設計師產品平台，以聯盟方式，加強與大陸合作方的聯繫對接。
(中時電子報)
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