「周末戰士」研擬中 馮世寬：希望找有專長的

我要評比

國防部長馮世寬今天在立院備詢。（呂昭隆攝）

國防部有意仿美國國民兵做法，目前正研擬試行後備軍人短期入營計畫，也就是所謂的「週末戰士」，國防部長馮世寬說，這已籌劃好幾個月時間，會非常努力把這事情做好，讓國防戰力增強。

馮世寬說，設立週末戰士目標是可以立即投入工作；希望有高專長的、高科技的，如戰管或飛行員，回來當模擬機教官。國防部希望周末戰士能常留部隊。

軍方將領說，希望週末戰士是8年內退伍的，基本上，是週六和週日到部隊。

根據「國防部業務報告」中指出，目前研擬試行後備軍人短期入營（俗稱周末戰士），並規劃於明年選定單位辦理試行，以驗證後備軍人戰力維持成效。

「周末戰士」目前規劃初期每個月入營服役兩天，入營期間，國防部要依官銜、職務給付薪資，至於僱主是否同教召一樣，提供公假及薪水，目前仍在研究中。

(中時)