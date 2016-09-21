李詠嫻解放上空 沒穿比基尼「自由自在」

李詠嫻在法國海邊解放上空。（圖／取材自李詠嫻臉書）

模範夫妻檔艾力克斯與李詠嫻。（圖／本報系資料照片）

模範夫妻檔艾力克斯與李詠嫻作風洋派、形象清新健康，近日夫妻倆到法國度假，李詠嫻受當地風情影響，思考一上午後，於是決定在海邊解放上空，沒穿比基尼讓她覺得「自由自在」，同時在臉書曬出裸背照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李詠嫻在法國海邊看到有許多女生都不穿泳衣，她心想「要不要上空」，糾結一上午後，李詠嫻既緊張又害怕，不過她也提到：「我覺得來到法國就要跟法國女生一樣，又自由，又有自信。」於是李詠嫻決定解放，也讓她興奮喊「我上空了」。

(中時電子報)