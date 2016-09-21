裘莉訴請離婚 小布激情預告片出爐
好萊塢女星安潔莉娜裘莉投下震撼彈，聲請與布萊德彼特離婚，但至少有一群人不會為此傷心，那就是製片商。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，在安潔莉娜裘莉聲請離婚的消息宣布幾個小時後，「鶼鰈同盟」（Allied）全新預告片今天出爐。
這段1分種預告片中，52歲的布萊德彼特與法國影星瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）之間有激情對手戲。外傳瑪莉詠柯蒂亞就是布裘不合的原因。
除了出現討論及批評行銷團隊發布預告片的時機點，推特（Twitter）用戶也注意到「鶼鰈同盟」和布萊德彼特2005年電影「史密斯任務」（Mr & Mrs Smith）相似之處：他跟安潔莉娜裘莉在「史密斯任務」也是扮演殺手，兩人假戲真做，終結布萊德彼特上一段婚姻。
瑪莉詠柯蒂亞尚未回覆每日郵報的評論要求，但接近瑪莉詠柯蒂亞的消息人士說：「瑪莉詠柯蒂亞與男友吉翁卡列（Guillaume Canet）過得很幸福。這類流言蜚語不會是瑪莉詠柯蒂想要聽到的事情。」
消息人士說：「外傳她背著吉翁卡列與布萊德彼特交往的謠言，絕對會讓她極為震驚，這一點都不像她會做的事。」
消息人士又說：「她很享受她的家庭時光，想要擁有更多與家人相處的時間。這一切的紛紛擾擾將對她造成極大震撼。」（譯者：中央社張曉雯）1050921
(中央社)
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