爭奪洋聯龍頭 軟銀火腿今明2連戰關鍵
日本職棒例行賽即將邁入尾聲，各隊排名大致底定，然而軟銀、日本火腿的太平洋聯盟龍頭之爭，戰情卻越趨白熱化，就在19日軟銀與歐力士打成平手、火腿擊敗羅德後，如今兩隊將在「無勝差」情況下正面交鋒，今明兩天於軟銀福岡亞虎巨蛋，展開關鍵2連戰，取得優勢的一方，有望離王座更近。
日職自2007年起，將季後賽改為高潮系列賽(Climax Series，簡稱CS)，賽制分為兩輪進行，首輪將由該年第3名挑戰第2名，先取得2勝的球隊，才能與聯盟冠軍展開7戰4勝制的決賽，勝隊即有望挑戰總冠軍，因聯盟冠軍有免打第1輪、決勝輪保送1勝的優勢，而成各隊角逐的目標。
現洋聯第3已確定是羅德，軟銀跟火腿則展開激烈拉鋸戰，目前軟銀僅以千分之3的勝率暫居龍頭，但兩隊並沒有勝差，搶下2連勝的一方，封王機會將大為提高，首戰火腿預計由大谷翔平先發，對決軟銀千賀滉大，大谷鬥志滿滿的說，「帶著『絕對不能輸』的心情出賽，已準備在能力範圍內，把自己發揮到最大極限。」
為在2連戰搶下優勢，火腿總教練栗山英樹透露，可能會讓大谷以投手之姿扛起球隊第3棒，不過考量到他因右手中指傷勢，投球狀況還未完全穩定，可能會有局數或球數限制。
雙方2連戰結束後，火腿先回主場與樂天展開3連戰，接著作客歐力士、西武主場，最後1戰再回札幌對羅德；相較火腿接下來多遇上B段班球隊，軟銀則在與西武3連戰後，下個3連戰系列賽就得強碰第3的羅德，最後才回福岡與樂天2連戰，兩者相比，軟銀封王之路格外顯得艱辛。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。