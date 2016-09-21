爭奪洋聯龍頭 軟銀火腿今明2連戰關鍵

日本火腿21日起與軟銀展開關鍵2連戰，首戰推大谷翔平先發。（美聯社資料照）

日本職棒例行賽即將邁入尾聲，各隊排名大致底定，然而軟銀、日本火腿的太平洋聯盟龍頭之爭，戰情卻越趨白熱化，就在19日軟銀與歐力士打成平手、火腿擊敗羅德後，如今兩隊將在「無勝差」情況下正面交鋒，今明兩天於軟銀福岡亞虎巨蛋，展開關鍵2連戰，取得優勢的一方，有望離王座更近。

日職自2007年起，將季後賽改為高潮系列賽(Climax Series，簡稱CS)，賽制分為兩輪進行，首輪將由該年第3名挑戰第2名，先取得2勝的球隊，才能與聯盟冠軍展開7戰4勝制的決賽，勝隊即有望挑戰總冠軍，因聯盟冠軍有免打第1輪、決勝輪保送1勝的優勢，而成各隊角逐的目標。

現洋聯第3已確定是羅德，軟銀跟火腿則展開激烈拉鋸戰，目前軟銀僅以千分之3的勝率暫居龍頭，但兩隊並沒有勝差，搶下2連勝的一方，封王機會將大為提高，首戰火腿預計由大谷翔平先發，對決軟銀千賀滉大，大谷鬥志滿滿的說，「帶著『絕對不能輸』的心情出賽，已準備在能力範圍內，把自己發揮到最大極限。」

為在2連戰搶下優勢，火腿總教練栗山英樹透露，可能會讓大谷以投手之姿扛起球隊第3棒，不過考量到他因右手中指傷勢，投球狀況還未完全穩定，可能會有局數或球數限制。

雙方2連戰結束後，火腿先回主場與樂天展開3連戰，接著作客歐力士、西武主場，最後1戰再回札幌對羅德；相較火腿接下來多遇上B段班球隊，軟銀則在與西武3連戰後，下個3連戰系列賽就得強碰第3的羅德，最後才回福岡與樂天2連戰，兩者相比，軟銀封王之路格外顯得艱辛。

(中時電子報)