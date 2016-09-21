IHS報告：i7零件不到台幣7千元

澳洲雪梨的蘋果店外，聚集了排隊買i7的人潮。(美聯社

一台記憶體32GB的蘋果新機iPhone 7要價至少兩萬多台幣，但是英國市場調查機構IHS剖析這台手機後，認為零件成本只有台幣7,000元左右。

根據商業內幕(Business Insider)報導，IHS拆解第七代iPhone的零件後，除了預估它們的成本外，也判定製作成本約台幣156元。這個研究也發現，iPhone 7的零件成本比起前一代iPhone 6S增加了約台幣1,041元。

如果這個估計是準確的話，原物料漲價很可能會縮減蘋果利潤。蘋果過去的利潤在消費電子產業中相當驚人，上一季蘋果的淨利潤高達38%，蘋果的亞洲供應商最近忍不住抱怨蘋果殺價有點過頭。

i7零件成本上升的原因，部分是因為現在蘋果記憶體最小的也有32GB，不像過去還有16GB等記憶體較小的版本，32GB記憶體佔每隻iPhone約台幣514元的成本。IHS預估其他零件如晶片，成本約台幣844元，螢幕約台幣1,350元，i7的雙鏡頭每台約台幣624元。

蘋果執行長提姆‧庫克(Tim Cook)之前就批評這類拆解、分析成本的報導，去年他說這類預估中從未看過有任何算得上精確的。當然IHS的預估並未考慮到iPhone其他相關成本，例如倉儲、研發和行銷等的費用。

最近因為三星手機Note 7電池爆炸，導致三星全球召回和換機，iPhone電池的成本也格外引人注目，IHS的報告顯示iPhone 7的電池是鋰離子電池，成本價台幣78元。

(中時電子報)