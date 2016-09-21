小三裘莉離婚 珍妮佛安妮斯頓：報應

珍妮佛安妮斯頓對於布裘離婚一事，據傳她的評論是「報應！」（圖／達志影像）

珍妮佛安妮斯頓當年知道小布劈腿裘莉後宣布離婚，沒多久裘莉就證實懷孕。（圖／達志影像）

珍妮佛安妮斯頓與布萊德彼特本來是好萊塢人人稱羨的銀色夫妻，沒想到在2004年裘莉與小布合作《史密斯夫婦》時，兩人爆出愛火，隔年珍妮佛宣布終止與小布的婚姻關係，她輸給小三裘莉；如今「布裘」也離婚，外界相當好奇珍妮佛安妮斯頓的反應，現在就傳出她對此的意見是「因果報應！」

布裘離婚，媒體與粉絲第一時間最想知道的，莫過於當年輸給小三裘莉的珍妮佛安妮斯頓作何反應？還有不少網友在Twitter上利用許多她的開心劇照當作「布裘」離婚的反應。

而有知情人士告訴《US Weekly》，表示珍妮佛對於布裘離婚一事的解讀是「是的，這就是因果報應」，並說珍妮佛一直覺得布裘「最後一定會發生什麼事」，但她對於兩人婚姻早已沒有任何怨念，可知情人士也說，珍妮佛認為裘莉之於小布而言，是個較為複雜的對象，「小布太單純了！」不過現在已經找到第二春的她，也希望小布能再次找到幸福。

(中時電子報)