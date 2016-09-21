名嘴爆查兆豐案調查局被排除在外 邱太三否認
日前媒體引述名嘴蔡玉真爆料指稱調查局查兆豐涉洗錢案，竟然被金管會排除在外，「甚至被當賊來防」，法務部長邱太三今（21）日表示，調查局洗錢防制處等單位都有參與調查兆豐案，並非名嘴所稱的獨漏調查局。
立法院司法及法制委員會今日審查廢除特偵組相關修法案，法務部長邱太三備詢時被問及兆豐案相關調查內容時表示，台北地檢署偵辦兆豐案時，小組成員包括調查局洗錢防制處等單位，積極蒐集各方資料、傳訊相關人士藉以釐清案情。
至於名嘴質疑調查局被金管會排除在外，邱太三否認此事，表示除了金管會、調查局洗錢防制處的人員。台北地檢署也指示台北市調處協助，不過現今礙於尚與其他國家合作，調查局私下也還有很多事情在進行，沒有進度前不宜對外公布。
調查局日前強調，媒體報導內容以及名嘴說法，抹煞調查局參兆豐案偵辦之辛勞，籲請外界不應再以訛傳訛。
(中時電子報)
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