布萊德火大 指裘莉地獄砲火亂射
安潔莉娜裘莉為了預防癌症，切除雙乳與卵巢，布萊德彼特深情相守感動了世人，但在現實錘鍊下，如今深愛已化為憤怒與絕情。20日消息傳出，裘莉19日已向美國法院訴請離婚，而文件卻顯示，兩人勞燕分飛，結束12年感情與兩年婚姻的日期是9月15日。
由於裘莉在離婚聲明中多所指責，說布萊德彼特個性暴躁，並有酗酒與外遇問題，因此可能危及孩子。而布萊德彼特聞言，十分火大，接近他的消息人士告訴娛樂新聞網站TMZ，在全家遭狗仔隊鎖定下，裘莉捏造故事，簡直是「地獄砲火亂射」。
根據男方的說法，過去幾天來，他不斷懇求她，希望能「像大人」般，來面對離婚。布萊德彼特說，為了孩子好，他希望能保持離婚的祕密。
沒想到，裘莉竟把他形容成危險的父親，並要求孩子的完全監護權。一名消息人士說，裘莉受夠了彼特呼麻、酗酒，加上「暴怒的問題」。
(中時電子報)
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