馬英九揮毫出對聯：秋刀出鞘漁民笑
前總統馬英九今天出席東吳大學全球徵聯活動，他拿出104年出過的舊題目「秋刀出鞘漁民笑」，自嘲當時沒人對出來，希望這次能找到合適的下聯。
東吳大學中文系舉辦全球徵聯活動多年，今天公布題目後，預計於明年3月30日截止收件。今天馬英九受邀揭曉上聯，他事先寫好「秋刀出鞘漁民笑」等字，並於現場揮毫落款。
馬英九致詞時，細數他歷任公職以來與徵聯有關的經歷，最後提到擔任總統時，台灣秋刀魚獲量達20萬噸，首度超越日本，當時他到高雄漁港，出了一題上聯，但一時沒人對出下聯。他自嘲大概地點不對，拿到東吳大學應該就有人對出來。
馬英九提到的對聯是「秋刀出鞘漁民笑」，他自己已有下聯腹案，但現在先不公布。他後來也說，對聯以對仗工整、意義深遠最重要。1050921
(中央社)
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